مجلس السليمانية يرفض مقترح مشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2023 الخاص بالمحافظة

شفق نيوز/ أعرب مجلس محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن رفضه للمشاريع المقترحة من قبل ادارة المحافظة ووزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان والخاصة بمشاريع تنمية الاقليم ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2023 .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية أن مجلس محافظة السليمانية عقد اليوم الأربعاء اجتماعه رقم (86) بحضور أغلب اعضائه، وذلك لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية الأول استقالة أحد أعضاء المجلس، و المحور الثاني توسيع قرية "حسيرة" في إدارة منطقة گرميان المستقلة، والثالث المصادقة على مقترحات مشاريع تنمية الأقاليم الخاصة بمحافظة السليمانية وادارتي منطقتي گرميان ورابرين المستقلتين .

بدوره بيّن رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أنه خلال جلسة اليوم تم تقديم (534) مشروعا من محافظة السليمانية بما فيها إدارتا گرميان ورابرين و بكلفة تصل إلى قرابة مليار و400 مليون دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم الخاصة بالموازنة الاتحادية للعام 2023 .

وأكد رئيس المجلس ان (11) عضوا فقط من صوتوا على المشاريع وهذا ما ادى الى رفض تلك المشاريع و إعادتها إلى محافظة السليمانية.

وعن أسباب الرفض أشار رئيس مجلس محافظة السليمانية إلى أن المشاريع لم تكن مطابقة للمواد القانونية (5 و10) من الفقرة (6) من قانون رقم (3) الخاص بصلاحيات مجلس المحافظات والإدارات المحلية .

واضاف ان المشاريع يجب أن تقدم حسب الاولوية، ويجب تشكيل لجنة من ممثلي الاقضية والنواحي والإدارات المحلية فيها، و من ممثلي الدوائر الخدمية فيها إلا أن هذا لم يحصل لهذا قرر المجلس إعادة المشاريع إلى محافظة السليمانية.