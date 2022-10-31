مجلس السليمانية يحذر من نقص تجهيز حصة الغاز خلال الشتاء  

شفق نيوز/ حذر مجلس محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، من أي نقص يحصل في حصة الغاز السائل المرسل الى المحافظة وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين خلال فصل الشتاء، في وقت أعلنت وزارة النفط الاتحادية ارسال حصة النفط الأبيض.

وقال رئيس المجلس آزاد محمد أمين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن نواب محافظة السليمانية تمكنوا خلال الفترة الماضية، تأمين 15 مليون لتر من النفط الابيض لمواطني المحافظة، وكان من المقرر أن تصل تلك الحصة قبل نهاية شهر تشرين المنصرم، مشيرا الى أن هناك محاولات لتقليل سعر النفط الذي يصل من بغداد لمواطني الإقليم لوجود فرق في أسعار تجهيز النفط الابيض مقارنة بمحافظات الوسط والجنوب .

واشار ئازاد إلى أن مجلس المحافظة خاطب وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لغرض تقليل أسعار النفط الابيض كون الوزارة تبيع النفط على المواطنين بسعر (103،500) الف دينار للبرميل الواحد وهذا ما جعل أهالي المناطق الجبلية في السليمانية يقاطعون عملية استلام النفط .

أما عن مشكلة الغاز السائل فقط أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية للصحفيين أن الحاجة للغاز في فصل الشتاء يزداد أضعافاً بسبب وجود مشكلة النفط والكهرباء وهذا ما دفعنا للمطالبة بزيادة حصة المحافظة من الغاز السائل كون الاقليم يمتلك ما يكفي من الغاز .

وحذر رئيس المجلس من اي نقص يحصل في تجهيز حصة الغاز في السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين في هذا الشتاء.

من جانبه، أعلن النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، أن وزارة النفط العراقية وجهت رسالة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية لإرسال حصة النفط الابيض إلى إقليم كردستان.

وقال سوران عمر، في بيان صدر، اليوم، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد طلب كميات من النفط الابيض لمواطني إقليم كوردستان بشكل عام والسليمانية ورابرين وكرميان وحلبجة، قررت وزارة النفط العراقية إرسال النفط إلى الإقليم، موضحاً أن وزارة النفط بعثت برسالة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية.

ولم تذكر وزارة النفط العراقية وقت وكمية النفط المقرر ارسالها.

وبحسب المعلومات، فإن بغداد ترسل النفط إلى إقليم كردستان بمبلغ 165 ألف دينار للبرميل، بينما ترسل إلى المحافظات العراقية الأخرى 33 ألف دينار.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، "ليس من العدل أن ترسل بغداد النفط لإقليم كردستان بمبلغ 165 ألف دينار لكن لمحافظات أخرى بـ 30 ألف دينار".