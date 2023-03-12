مجلس الخدمة الاتحادي في اربيل لبحث تعيين الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا

شفق نيوز/ وصل وفد من مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان بهدف بحث تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل وأصحاب الشهادات الجامعية العليا في الاقليم.

وجاء في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير ارام محمد قادر استقبل الوفد واكد ان الهدف من زيارة الوفد هو بحث اربعة ملفات احدها تعيين الثلاثة الاوائل في جامعات ومعاهد الاقليم.

وأضاف البيان ان الملف الثاني يتعلق بتعيين اصحاب الشهادات الجامعية العليا من الماجستير والدكتوراه من الذين لم يحصلوا على فرصة للعمل، مضيفا ان الملفين الثالث والرابع يتعلقان الخريجين الثلاثة الاوائل في المناطق المتنازع عليها من الذين تخرجوا في جامعات اقليم كوردستان مع اولئك الذين يعيشيون خارج مناطق ادارة الاقليم وتخرجوا في جامعات الاقليم.

واوضح انه ستتم مناقشة هذه الملفات مع مجلس الخدمة العراقي معربا عن الامل ان تدرج مسألة توفير فرص العمل لمواطني الاقليم في القطاع العام في الاقليم في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.