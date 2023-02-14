مجلس التعاون الخليجي يدعو إقليم كوردستان للمشاركة في اجتماعاته

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الثلاثاء، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وأكد رئيس حكومة الإقليم في مستهل اللقاء، على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع الدول الخليجية.

هذا ودعا الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي إقليم كوردستان للمشاركة في اجتماعات المجلس، وجدد التأكيد على رغبة الدول الخليجية في المضي بتوطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان.