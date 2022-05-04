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مجلس الامن بإقليم كوردستان يكشف اعترافات أجانب اعتقلهم عناصر "اليبشه" في سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-04T16:47:27+0000
مجلس الامن بإقليم كوردستان يكشف اعترافات أجانب اعتقلهم عناصر "اليبشه" في سنجار

شفق نيوز/ كشف مجلس الامن في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن اعترافات ثلاثة أجانب تم تحريرهم من ايدي عناصر "اليبشه" في سنجار.

وبث المجلس مقطعاً مصوراً تابعته وكالة شفق نيوز، لاعترافات الاجانب الثلاثة الذين نجحت قوات البيشمركة بتحريرهم من يد مسلحي حزب العمال الكوردستاني و"اليبشه" الموالية له.

واحد الاجانب الثلاثة امريكي الجنسية، واكد خلال اعترافه انهم التحقوا مع حزب العمال الكوردستاني و"اليبشه" بدافع محاربة تنظيم داعش وبعدها عرفوا انه تم ايهامهم.

وتم تسليم الاجانب الثلاثة الى قنصليات بلادهم في اربيل.

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