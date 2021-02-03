مجلس اربيل يفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ ومصدر يكشف موعد جلسة الانتخاب

شفق نيوز/ اعلن مجلس محافظة اربيل يوم الاربعاء عن فتح باب الترشيح للتنافس على منصب رئيس الحكومة المحلية اعتباراً من تاريخ الرابع من الشهر الجاري ولغاية السادس من الشهر ذاته.

وقال رئيس المجلس علي رشيد خوشناو في كتاب رسمي مذيل بتوقيعه وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، إن اللجنة الخاصة بإنتخاب المحافظ ستشرع اعتبارا من يوم غد الخميس بتسلم السير الذاتية لمن يجدون بأنفسهم القابلية على شغل المنصب المذكور.

وبحسب الكتاب فإن الترشيح يقتصر على سكان المحافظة الحاصلين على الشهادة الجامعية.

وسيستمر المجلس بتسلم السير الذاتية لغاية بعد ظهر يوم السبت الموافق للسادس من الشهر الجاري.

ومن المقرر ان يُقدمُّ مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني اوميد خوشناو الأوفر حظا لنيل المنصب سيرته الذاتية الى المجلس غدا الخميس.

واما عن موعد جلسة التصويت فقد ابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن المجلس سيعقد الاسبوع المقبل، وتحديدا يوم الاثنين جلسة لإنتخاب المحافظ الجديد لأربيل.

وكشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان أوميد خوشناو يوم الثلاثاء ان الحزب قد كلفه بمنصب محافظ اربيل خلفا للراحل فرست صوفي.

وقال خوشناو في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، انه وافق على تكليف الحزب له لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية لأربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبيّن ان مجلس محافظة اربيل سيجتمع خلال الايام المقبلة للمصادقة على ترشيحه للمنصب المذكور.

وتوفي صوفي في احدى المشافي التركية فجر الاربعاء المصادف 18 من شهر تشرين الثاني العام 2020 بعد شهر من اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 واعيد جثمانه بطائرة خاصة الى اربيل ووري الثرى في مراسيم مهيبة في مقبرة الشيخ احمد في اربيل.

ويشغل المنصب حاليا وبالوكالة نائب رئيس المحافظ هيمن قادر بدلا من الراحل فرست صوفي.