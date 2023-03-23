مجزرة السليمانية تجهز الأسواق بأكثر من 500 طن من اللحوم بمناسبة عيد نوروز

شفق نيوز/ أعلنت مجزرة محافظة السليمانية، يوم الخميس، تجهيز الأسواق بـ 505 أطنان و750 كيلوغراما من لحوم المواشي الكبيرة والصغيرة خلال الأيام السبعة الماضية.

وبحسب إحصائية نشرتها المجزرة اليوم الخميس، فإنه "تم ارسال كمية 294 طنا من لحوم الحيوانات الكبيرة الى اسواق السليمانية خلال الأيام السبعة الماضية وحتى يوم أمس الأربعاء وهي صالحة للإستهلاك من الناحية الصحية والقيمة الغذائية".

وبالنسبة للحيوانات الصغيرة، فقد "تم إرسال 211 طنا و750 كيلوغراما من اللحوم الصالحة للاستهلاك من الناحية الصحية إلى الأسواق ضمن حدود السليمانية".

هذا وتم رفض إرسال طن و550 كيلوغراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.