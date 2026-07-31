مجدداً.. هجوم مسير يطال مقراً لحزب إيراني معارض في أربيل

شفق نيوز- أربيل

تعرض مخيم آزادي التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، شمال مدينة أربيل، يوم الجمعة، لهجوم بطائرتين مسيرتين.

وقال كريم برويزي، قيادي في الحزب الإيراني، لوكالة شفق نيوز، إن مخيم ازادي في قضاء كوية شمال أربيل، شهد اليوم سقوط طائرتين داخله، مما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد إعلاميون وشهود عيان، بأن طائرة مسيّرة استهدفت المقر الرئيسي لـ(منظمة النضال الكوردستاني الإيراني) المعارضة في منطقة "طوبزاوه" على طريق أربيل - مخمور.

وقال شهود عيان إن صوت الانفجار سمعه سكان ناحية "خبات" القريبة من "طوبزاوه"، فيما لم تتوفر معلومات حتى اللحظة عن تسجيل إصابات بشرية، باستثناء أضرار مادية لحقت بالمقر والمباني القريبة منه.