مجدداً.. كوردستان ترسل وفداً برئاسة طالباني الى بغداد

شفق نيوز/ توجه وفد من حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، يوم الاحد، الى بغداد لمواصلة المباحثات بغية التوصل لاتفاق بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية للعام الجاري 2021.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس الحكومة سمير هورامي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من الزيارة هو مواصلة المحادثات مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي والكتل والأطراف السياسية العراقية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة العراقية 2021 واقرار الفقرات المتعلقة باقليم كوردستان في هذا المشروع القانوني.

واوضح ان الزيارات السابقة للوفد الكوردستاني والاجتماعات مع الحكومة الاتحادية والأطراف المعنية تم بشكل صريح تقديم جميع المعلومات وقواعد البيانات بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية وكذلك جميع الصرفيات في الاقليم، لافتا الى ان الوفد الكوردستاني ابدى جميع استعداده للتوصل للاتفاق على اساس الدستور والقوانين السارية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية في البرلمان ترفض الاتفاق وهو ما يعيق تمريره.