مجدداً.. أكثر من ألف إصابة بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان يوم الاثنين أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و٢٦ وفاة فضلا عن ٥١٣ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت ١١٣٧ إصابة جديدة بالفيروس، ٥٢٤ منها في أربيل، و١١٨ في السليمانية، و٣٨٦ في دهوك، و٣٧ في حلبجة، و٤٠ في كرميان، و٣٢ في رابرين.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين الجدد بلغ ٥١٣ حالة، ١١٦ في أربيل، ٢٠ في السليمانية، و٣٢٣ في دهوك، و٢١ في حلبجة، و٣٣ في كرميان.

وأضافت أن حالات الوفيات الجديدة بلغت ٢٦، بينها ٧ في أربيل، و٣ في السليمانية، و٧ في دهوك، و٢ في حلبجة، و٧ في رابرين.

وقالت الوزارة إن مجموع عدد الإصابات وصل إلى ٧٨٢١٦، (٢٨٨٠٢ في أربيل، ٢٢٨٩٣ في السليمانية، ٢٣٩٥٥ في دهوك، ٢٥٦٦ في حلبجة).

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس ٤٣٨٥٨، (١٨١٥٠ في أربيل، ١١٩٦١ في السليمانية، ١١٤٢٥ في دهوك، ٢٣٢٢ في حلبجة).

ولا يزال ٣١٨٤٩ يخضعون للرعاية الطبية، (٩٩٣٧ في أربيل، ٩٧٠٣ في السليمانية، ١٢٠٥٨ في دهوك، ١٥١ في حلبجة).

أما حالات الوفيات فقد بلغت ٢٥٠٩، (٧١٥ في أربيل، ١٢٢٩ في السليمانية، ٤٧٢ في دهوك، ٩٣ في حلبجة).