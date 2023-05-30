مجدداً.. غارات تركية تستهدف مواقع "عمالية" شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في دهوك، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات التركية جددت شن غاراتها على مواقع لمسلحي حزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سلسلة جبال متين المطلة على قضاء العمادية تعرضت للقصف 3 مرات اليوم على مواقع يتمركز فيها عناصر حزب العمال الكوردستاني".

واوضح ان "القصف كان قريباً من محيط قرى كوهرزي، وبلافة، وسكيريي في منطقة نهلة التابعة لناحية ديروك شرقي قضاء العمادية دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".

يذكر ان هذه المناطق تتعرض بشكل شبه يومي لقصف من قبل الطائرات التركية حيث يتواجد في هذه المناطق مواقع عدة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني.