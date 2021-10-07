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مجدداً .. ارتفاع أسعار البنزين في السليمانية والسبب طهران وبغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-07T10:57:39+0000
مجدداً .. ارتفاع أسعار البنزين في السليمانية والسبب طهران وبغداد

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط الإيرانية، إيقاف تصدير مادة البنزين لدول الجوار خلال الأيام المقبلة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر البنزين في محطات الوقود.

وتشير وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن الأخيرة خاطبت المديرية العامة لتوزيع المنتجات النفطية بالاستعداد لإيقاف تصدر البنزين والكاز والنفط الأبيض إلى خارج إيران.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز فأن سعر البنزين ارتفع إلى ٨٢٥ ديناراً عراقياً للتر الواحد بعد ما كان سعر اللتر ٧٥٠ ديناراً.

ويأتي هذا الارتفاع بعد إيقاف بغداد إرسال مادة البنزين إلى إقليم كوردستان منذ أسبوع.

وتشير المصادر إلى أن إقليم كوردستان يستورد ٨٠ ٪ من احتياجاته من إيران ما يجعل اي تغيير حاصل في إيران مؤثر على حركة السوق في الإقليم.

وهذه هي الوثيقة الصادرة عن وزارة النفط الإيرانية منشورة باللغة الفارسية:

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