مثقفو ديرك ينشدون حلاً للأزمة السورية.. صور

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم السبت، فعاليات الندوة الحوارية تحت شعار "المثقف وآفاق الحل السياسي في سوريا"، التي نظمها مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" في مجمع شيناف السياحي في مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا.

وحضر الندوة بعض الممثلين عن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، والمنظمات النسائية، إضافة إلى بعض المثقفين الكورد والعرب والسريان.

وقال حسين عزام عضو علاقات

مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الندوة تأتي لمناقشة الوضع السياسي الراهن في سوريا، ودور المثقفين في حل الأزمة السورية ".

وتابع أن "الأزمة السورية ما تزال بعيدة عن الحل السياسي، وعلى مثقفينا ابراز دورهم من هذه المعضلة".

وناشد عزام جميع المثقفين من كافة مكونات المنطقة بالالتفاف حول مجلس سوريا الديمقراطية، لابداء رأي موحد، للخروج من الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن "مسد مشروع سلمي يضم طوائف واحزاب سياسية ومكونات مختلفة".

وأكد عزام أن "وقائع الندوة الحوارية لمجلس سوريا الديمقراطية، والتي تتضمن دور المثقف في حل الأزمة السورية ، ستستمر في باقي مناطق شمال وشرق سوريا" .

من جانبه دعا ملفان رسول أحد المثقفين الكورد، مجلس سوريا الديمقراطية، إلى "وضع حد للهجرة التي تشهدها المنطقة، بتلبية طلبات واحتياجات المواطنين"، مشدداً على "تحسين الواقع المعيشي بتوفير كافة الخدمات للمواطنين".

يذكر أن مجلس سوريا الديمقراطية "مسد " هو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.