متأثرا بإصابته.. وفاة قائد كوماندوز كوردستان اكام عمر في ألمانيا

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع اليوم الاثنين، عن وفاة أكام عمر في المانيا، قائد قوات الكوماندوز، الذي أصيب خلال عملية عسكرية في 19-10-2022.

وأبلغ مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني وكالة شفق نيوز؛ انهم "تلقوا أنباء عن وفاة قائد قوات الكوماندوز في ألمانيا وسيعود جثمانه إلى كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة".

واضاف ان اكام أصيب بجروح خطيرة في عملية عسكرية في كرميان في 19 أكتوبر / تشرين الأول ، ومكث في مدينة فاروق الطبية في السليمانية عدة أيام ثم نُقل بعد ذلك إلى ألمانيا لتلقي العلاج.