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 متى تباشر حكومة كوردستان بتوزيع رواتب شهر آب؟ 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-22T06:51:17+0000
 متى تباشر حكومة كوردستان بتوزيع رواتب شهر آب؟ 

شفق نيوز/ أكملت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، توزيع رواتب شهر تموز الماضي، فيما باشرت بتدقيق قوائم رواتب شهر آب الجاري. 

وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من 900 مليار دينار متوفرة لرواتب آب 2022 ، وتم إعداد قائمة الرواتب وبدأت اليوم عملية تدقيق قوائم الرواتب للموظفين العموميين .

وأضاف أن الشيء الوحيد المتبقي هو البت في توزيع الرواتب، لأن تدقيق قائمة الرواتب ستنتهي من قبل الخزينة في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

وأوضح المصدر أن قائمة الرواتب يجب أن تعد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وينتظرون قرار توزيع الرواتب.

فيما بين مصدر اخر فضل عدم الكشف عن نفسه انه، من المقرر أن يبدأ راتب شهر أب في نهاية هذا الشهر أو الاول من ايلول المقبل.

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