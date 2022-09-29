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"متهم بالقتل".. شرطة السليمانية تطلب المساعدة للقبض على هارب من العدالة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-29T11:41:32+0000
"متهم بالقتل".. شرطة السليمانية تطلب المساعدة للقبض على هارب من العدالة

شفق نيوز/ دعت مديرية شرطة السليمانية اليوم الخميس، من المواطنين مساعدتها في القبض على مشتبه به مطلوب في المحكمة وفر إلى مكان مجهول.

وقالت شرطة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشتبهاً اسمه (ريباز صادق نصر الله) من مواليد 1982 من سكان السليمانية مطلوب بموجب المادة 411 من قانون العقوبات إلا أنه هرب إلى مكان مجهول".

وطلبت الشرطة من المواطنين الاتصال على الأرقام التالية (533193148 أو 0533194011)، وكذلك 104 شرطة طوارئ و105 شرطة منع الجريمة.

وتخص المادة 411 من قانون العقوبات العراقي القتل العارض والغير مقصود لشخص ما، والذي وقع بسبب الإهمال، في المقابل يعاقب المتهم بالحبس والاحتجاز.

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