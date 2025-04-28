متهم بالسرقة وتعاطي المخدرات وإطلاق نار.. شرطة أربيل تطيح بـ"قاقي" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على المتهم الملقب بـ"قاقي" الذي ارتكب جرائم سرقة الدراجات النارية وتعاطي المخدرات وإطلاق العيارات النارية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها اعتقلت "قاقي" بعد تلقي العديد من الشكاوى في مكاتب مكافحة الاجرام التابعة للمديرية، مضيفا أنه بعد تحقيقات الشرطة تم إلقاء القبض على المتهم المدعو "أ. م. ح" الذي قام بارتكاب العديد من جرائم سرقة الدراجات النارية وتعاطي المواد المخدرة واطلاق النار.

وأوضح البيان أن المتهم الذي أطلق على نفسه لقب "قاقي" كان بحوزته سلاح غير مرخص أثناء إلقاء القبض عليه، لافتا إلى أنه أعد هذا السلاح لاستخدامه في مواجهته مع أصحاب الدور أو الشرطة.

وأشار البيان إلى أنه بقرار من قاضي التحقيق تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات المديرية وتم تسليمه للقانون.