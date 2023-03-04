متنبئ جوي يتوقع طقسا مضطربا في كوردستان

شفق نيوز/ من المتوقع أن يشهد اقليم كوردستان، منتصف الأسبوع الجاري طقسا مضطربا متأثرا بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط مصحوبا بمنخفض جوي رطب وبارد، وزيادة سرعة الرياح مع سقوط الأمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وجاء في بيان للمتنبئ الجوي آراس جبار اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان من المتوقع ان اقليم كوردستان سيتعرض يوم الاثنين المقبل السادس من آذار الجاري، لتأثير منخفض جوي قادم من البحر المتوسط مصحوبا في الوقت نفسه بكتلة هوائية رطبة وباردة تتسبب باضطراب في الطقس في المنطقة وذلك بزيادة سرعة الرياح وتصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 الى 6 درجات مئوية.

واضاف البيان؛ انه بعد ذلك تنشط العواصف الرعدية مع تساقط زخات من المطر في مختلف مناطق الاقليم وخصوصا مع قراءة الخرائط المختلفة فإن مناطق حدود محافظة السليمانية وحلبجة وكرميان تنشط فيها تأثيرات هذه الموجة بشكل أكبر مع فرصة أكبر لتزايد موجات البرق القوية مع غزارة الامطار تستمر لغاية يوم الجمعة تتخللها فترات من الهدوء النسبي ومن ثم تعاود الامطار للسقوط مصحوبة بالبرق.

ونوه الى ان الامطار ستغطي جميع المناطق بشكل جيد على الرغم من عدم وضوح النسبة المتوقعة لجميع المناطق بسبب عدم استقرار الوضع، مبينا أن التوقعات المؤكدة تشير إلى ان تأثيرات الموجة تتركز على الأغلب في مناطق محافظة السليمانية وحلبجة وكرميان.

واكد البيان ان من المتوقع أن تشهد الأسابيع التي تلي هذه الموجة عودة الطقس الشتوي والبرودة مع حصول موجات مطرية طويلة المدى متوجهة الى المنطقة.