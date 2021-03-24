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متلقياً دعوة لزيارة قطر.. نيجيرفان بارزاني: العلاقات مع الدوحة بوابة للقطاع الخاص للاستثمار في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T16:56:32+0000
متلقياً دعوة لزيارة قطر.. نيجيرفان بارزاني: العلاقات مع الدوحة بوابة للقطاع الخاص للاستثمار في العراق

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه يوم الأربعاء، وزير الخارجية القطري عن سروره لقرار افتتاح قنصلية في اربيل، عادا اياه فرصة لتطوير العلاقات الثنائية وفرصة مناسبة للقطاع الخاص القطري للاستثمار في الاقليم ومنه الى العراق.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء الأربعاء، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق.

واشار البيان الى ان الاجتماع الذي تم بحضور نائب رئيس الاقليم الشيخ جعفر الشيخ مصطفى وعدد من المسؤولين، شهد التباحث بشأن تنمية العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع قطر واوضاع المنطقة بصورة عامة واهمية التعاون والمشاركة من اجل الامن والاستقرار في المنطقة، وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال القطرية في اقليم كوردستان والعراق وآخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وخطوات مواجهة مخاطر عودة داعش وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. 

واضاف ان بارزاني قبل خلال الاجتماع الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني لزيارة قطر، مجددا رغبة إقليم كوردستان لزيادة تنمية العلاقات مع قطر، وكذلك اشادته لاستكمال إجراءات افتتاح قنصلية قطرية في اربيل.

وتابع ان بارزاني اشار الى ان الدور القطري المهم وقيادتها في المنطقة، واعرب عن سروره لخطوات تطبيع العلاقات القطرية مع دول الخليجية، متمنيا ان يتمكن الجميع معا ان يتشاركوا ويتعاونوا وينسقوا بشكل اكبر من اجل الامان والاستقرار في المنطقة.

 

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