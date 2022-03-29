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متقاعد يضرم النار بنفسه في طابور الرواتب بكلار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-29T10:02:49+0000
متقاعد يضرم النار بنفسه في طابور الرواتب بكلار

شفق نيوز/ اقدم متقاعد اليوم الثلاثاء في مدينة كلار التابعة لإدارة منطقة كرميان في إقليم كوردستان على اضرام النار بجسده خلال انتظاره في طابور تسلم الرواتب الشهرية المتأخرة عن موعد تسديدها.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن احد المتقاعدين أضرم النار بنفسه في طابور أمام مصرف "شيروانة" بكلار فيما حاول مواطنون منعه.

واضاف ان قوات الأمن نقلت المتقاعد إلى إلى المشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن ثلاثة متقاعدين قد توفوا خلال الايام العشرة الماضية اثناء انتظارهم بالطوابير لتسلم الرواتب في محافظة السليمانية بينما توفي زميل لهم في إدارة منطقة سوران.

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