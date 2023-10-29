متقاعدو كوردستان يطالبون بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية لمساواتهم بأقرانهم في الوسط والجنوب

شفق نيوز/ طالب اتحاد متقاعدي كوردستان، يوم الأحد، سلطات الإقليم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا وتطبيق القوانين الاتحادية بشأن المتقاعدين وتعطيل العمل بالقوانين الملغاة.

وقال صادق عثمان عارف المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "المتقاعد في كوردستان يلحظ فرقا كبيرا في حقوقه مقارنة بحقوق أقرانه في مناطق الوسط والجنوب من حيث الراتب والامتيازات"، موضحاً "قبل أيام تم منح المتقاعدين في الوسط والجنوب زيادة على رواتبهم التقاعدية ونحن لغاية الآن لم تسلم رواتب شهر آب المنصرم".

واضاف ان "المتقاعد في كوردستان يتقاضى 220 الف دينار، فيما يتقاضى متقاعدو الوسط والجنوب 500 الف دينار، وكذلك يشملون بالسلف والامتيازات المصرفية فضلاً عن صرف رواتبهم في وقتها المحدد ووفقا للبطاقات الذكية، بينما يقف المتقاعدون في كوردستان في طوابير لساعات".

وأوضح أنه "ومنذ عام 2014 تم ادخار قرابة 22 راتب من رواتبنا الشهرية بسبب الازمة المالية وكل ذلك بسبب عمل الإقليم بقانون رقم 27 لعام 2006 الملغى والذي حل محله قانون رقم 9 لعام 2014 والذي كان يلزم بالتعامل به في كل أجزاء العراق".

وبين أنه "وبسبب تلك المعاناة قمنا بتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية في عام 2022 وقد قضت المحكمة الاتحادية بقرارها رقم 212 في 23-11-2022 والذي يلزم حكومة الإقليم بالعمل بقانون رقم 9 لسنة 2014 لكن لغاية الآن ذلك القانون معطل في الإقليم ولم يجد النور".