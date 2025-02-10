متقاعدو قوات 70 يحتجون في السليمانية بعد استبعادهم من قوائم الرواتب

شفق نيوز/ احتج متقاعدو قوات 70 للبيشمركة في السليمانية اليوم الاثنين، بعد عدم ورود أسمائهم في قوائم رواتب شهر كانون الثاني 2025، في مشكلة وصفوها بأنها "مزمنة" وتؤثر على آلاف العائلات.

وكشف ممثل متقاعدي قوات 70 في السليمانية، شيرزاد محمد، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شافق نيوز، عن استياء واسع بين المتقاعدين بسبب استمرار تأخر رواتبهم وعدم ورود أسمائهم ضمن القوائم الرسمية لهذا الشهر.

وأكد محمد أن هذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها المتقاعدون من هذه المشكلة، التي أصبحت ظاهرة متكررة تؤثر على قرابة 9000 أسرة، مما أدى إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية.

وأوضح أن المتقاعدين أرسلوا مطالباتهم إلى وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، لكن المشكلة لم تُحل حتى الآن.

وأضاف أن نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، كان قد التقى وزير المالية وقد وعد وزير المالية بحل المشكلة قبل 31 كانون الأول 2024 ، لكن بقي المتقاعدون بلا رواتب كما أشار إلى أن بعض متقاعدي قوات 80 للبيشمركة يواجهون مشكلة مماثلة، حيث لم ترد أسماؤهم أيضًا في قوائم هذا الشهر.

ورداً على التساؤلات حول وجود خلل إداري أو تقني في القوائم، نفى محمد ذلك تمامًا، مؤكدًا أن قوات 70 للبيشمركة أدت واجبها لسنوات طويلة في خدمة الإقليم، ولا يوجد أي سبب قانوني أو إداري يحرم أفرادها من مستحقاتهم المالية.

وتجدد هذه الاحتجاجات المخاوف بشأن التأخير المستمر في صرف رواتب المتقاعدين العسكريين في إقليم كوردستان، وسط دعوات للحكومة للإيفاء بوعودها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.

ويطالب المحتجون بأن تكون هناك آلية واضحة ومنصفة لضمان حقوقهم المالية وعدم تكرار هذه الأزمة في الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الأزمة في ظل اضطرابات مالية متكررة في إقليم كوردستان، حيث يعاني الموظفون والمتقاعدون من تأخيرات متكررة في صرف الرواتب، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات.