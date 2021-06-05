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متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية إحتجاجاً على إرتفاع أسعار البنزين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-05T08:47:03+0000
متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية إحتجاجاً على إرتفاع أسعار البنزين

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سائقي السيارات وخاصة الأجرة صباح اليوم السبت في مدينة السليمانية إحتجاجاً على ارتفاع أسعار مادة "البنزين".

وتجمع المحتجون أمام مبنى محافظة السليمانية وقاموا بقطع الطريق الرئيسي الرابط مع محافظة كركوك بواسطة إطفاء محركات عجلاتهم.

وطالب المتظاهرون بخفض أسعار البنزين، وقد أشار سائقو سيارات الأجرة المحتجين إلى أن أرتفاع أسعار هذه المادة أثر على أوضاعهم المعيشية، وقالوا إن الركاب ليس بمقدورهم دفع أجرة مقدارها 4000 دينار عراقي مقابل النقل داخل مدينة السليمانية.

وارتفعت أسعار مادة البنزين في السليمانية 50 دينار فوق السعر السابق ليبلغ سعر اللتر النورمال 700 دينار، والمحسن 750، والسوبر 850 ديناراً.

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