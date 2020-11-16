متظاهرون يقتحمون حاجزاً أمنياً ويغلقون بوابة سنجار

شفق نيوز/ أقدم العشرات من وحدات حماية الشعب المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني وأنصارها يوم الاثنين على اقتحام حاجز أمني على بوابة مدينة سنجار وغلق الطريق احتجاجا على اعتقال شابين في مدينة الموصل.

وقال مسؤول محلي لوكالة شفق نيوز إن المتظاهرين تجمعوا أمام نقطة تفتيش تابعة للحرس الوطني (سيطرة دخول المدينة) شرقي سنجار رافعين صور وشعارات منديين باعتقال ذويهم.

وأشار إلى أن العشرات من المتظاهرين الغاضبين اقتحموا الحاجز الأمني وأغلقوا بوابة المدينة بالإطارات المشتعلة.

وقال المسؤول المحلي في سنجار ان المتظاهرين طالبوا باطلاق سراح شابين ايزيديين اعتقلتهما السلطات الامنية في نينوى.

وأوضح أن هذين الشخصين رافقا أحد جرحى عناصر وحدات حماية سنجار سقط خلال هجوم طائرة تركية قبل أيام غرب ناحية سنوني.

وأضاف المسؤول ان الجريح توفي متاثرا بجراحة في أحد مستشفيات مدينة الموصل، وترفض السلطات الامنية في المدنية تسليم الجثة والشابين الآخرين، حيث تقول إن القتيل كان يحمل جنسية عراقية مزيفة.

وأفاد المصدر بأن القوات الامنية اكتفت بفرض طوق حول التظاهرة، ولم تتدخل لفضها حتى الان.

وأشهر مقطع مصور تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، العشرات من المحتجين الغاضبين وهم يرشقون مرافق الحاجز الأمني بالحجارة.