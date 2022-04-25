متطوعو الصحة يتظاهرون في السليمانية وأساتذة يغلقون باب جامعتها احتجاجاً على تأخير الرواتب

شفق نيوز/ تظاهر المتطوعون في القطاع الصحي في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن العشرات تظاهروا ولليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإنصافهم وتعيينهم على الملاك الدائم لوزارة الصحة.

وطالب المتظاهرون بـ"اعتماد الطريقة المتبعة في محافظات الوسط والجنوب في التعيين المركزي لخريجي الكليات الطبية والصحية".

وهدد المتظاهرون بـ"الاستمرار بالتظاهر و الإضراب عن الدوام لحين استجابة الجهات الحكومية لمطالبهم".

ويوجد في السليمانية بالإضافة إلى ادارة كرميان وحلبجة أكثر من 12 الف متطوع يعمل في القطاع الصحي وهم يمثلون نسبة قرابة 50 ٪ من موظفي القطاع الصحي في المحافظة.

الى ذلك، تظاهر اليوم الاثنين عدد من موظفي وأساتذة جامعة السليمانية احتجاجا على تأخير صرف الرواتب الشهرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن المتظاهرين قاموا بغلق باب الجامعة احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية المتكررة منذ مطلع هذا العام.

واضاف ان اسباب تأخير صرف الرواتب تعود إلى عدم وجود سيولة مالية كافية في بنوك ومصارف السليمانية.

ووفقاً لرصد قام به مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية وگرميان فإنه لم يتم صرف رواتب وزارة الكهرباء والثقافة والإسكان والأعمار التي كانت ضمن جدول توزيع رواتب شهر آذار ليوم الأحد الموافق 24-4-2022.

وقال مصدر مطلع في مصرف شيروانه لوكالة شفق نيوز إن "سبب عدم صرف رواتب موظفي وزارة الكهرباء والثقافة والإسكان هو عدم وجود اي سيولة مالية كافية في المصرف".

وأضاف المصدر أن "كمية الأموال الواجب توفرها في المصرف لتوزيع الرواتب على تلك الوزارات هو قرابة مليار دينار لكن لم تتوفر أي مبالغ في المصرف بسبب عدم وصول اية مبالغ من مصرف الإقليم المركزي".

وتوقع مصدر آخر، "تأجيل صرف رواتب شهر آذار إلى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توفر الأموال الكافية".