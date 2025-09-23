متطرفان يهاجمان مركز شرطة في السليمانية بهتافات "تكبير"

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني مطلع في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مركز شرطة يقع عند تقاطع وسط المدينة تعرض لهجوم مسلح من قبل مسلحين اثنين "متطرفين".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين شابين أقدما مساء اليوم على مهاجمة مركز الشرطة باستخدام سلاح ناري، وأطلقا هتافات تكبير خلال العملية".

وأضاف المصدر أن "إحدى الطلقات النارية أصابت زجاج المركز، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الشرطة بجروح، حيث جرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن (الآسايش) هرعت بسرعة إلى مكان الحادث، وتمكنت خلال وقت قصير من إلقاء القبض على المهاجمين الاثنين".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز من الأجهزة الأمنية، فإن "الموقوفين اعترفا أثناء التحقيق الأولي بأنهم يعتبرون عناصر المركز (كفاراً)، وهو ما دفعهم لتنفيذ الهجوم".

وذكر المصدر أن "التحقيقات الأولية أوضحت أن المهاجمين جرى تنشئتهم وفق فكر متشدد يحمل ايديولوجيا متطرفة، ما استدعى فتح تحقيق موسع معهما لمعرفة الجهات التي تقف وراءهما".