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متسلقو كوردستان يحيون يوم تسلق الجبال.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-12T09:58:52+0000
متسلقو كوردستان يحيون يوم تسلق الجبال.. صور

شفق نيوز/ في سفح جبل كورك احتفل المئات من متسلقي الجبال في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، من خلال الصعود والمشي نحو مصادر المياه والعيون في وادي ميكر بقضاء رواندوز باربيل.

ويقول "كاوه خدر عبدالله" من اتحاد مستلقي كوردستان، لوكالة شفق نيوز، إن التجمع كان في سفح جبل كورك، ثم التوجه من وادي ميكر الى وصولاً الى مصادر العيون المائية التي تعتبر من اهم عيون المياه في المنطقة، حيث قام الامير محمد سوران قبل 300 عام بايصال المياه من خلال مجرى مائي الى رواندوز لكي يستفيد منه سكان المدينة.

وأشار عبد الله، إلى ان الاحتفال بهذا اليوم جرى في اجواء احتفالية من قبل محبي متسلقي الجبال الذين يحبون رياضة المشي من كلا الجنسين، وهم يرددوم الاغاني الكوردية  خلال صعودهم الجبال مع الاستمتاع بالاجواء الجميلة للطبيعة هناك، حيث جبل حساروست المكسو بالثلوج.

وترتفع قمة جبل كورك 2127 مترا عن مستوى سطح البحر، و1500 متر عن الأرض المحيط بها، وتتساقط الثلوج على الجبل بكثرة ويصلح لممارسة الألعاب الشتوية المختلفة.

وباتت قمة الجبل قبلة السياحة الشتوية التي يقصدها المواطنون من الإقليم والعراق وحتى الأجانب.

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