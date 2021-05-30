متسلقو جبال كوردستان يصعدون "هلكرد" لاستكشاف أكبر بُركة في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ انطلق متسلقو جبال كوردستان، نحو قضاء جومان في رحلة للوصول إلى جبل هلكورد حيث أكبر بركة مائية في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الرحلة التي وصفها المتسلقون بأنها في غير موعدها بسبب قلة الأمطار والثلوج هذا العام.

ويقول المتسلق نهرو أمين لوكالة شفق نيوز؛ ان موعد هذه الرحلة كان يقام في شهري آب وأيلول حيث كانت الثلوج تذوب وتتوقف الأمطار عن الهطول، حيث يمكن للمتسلقين الوصول إلى بركة بيكوديان، غير أن هذا العام وبسبب قلة الأمطار والثلوج فإن الطرق أصبحت مفتوحة.

ويضيف أمين؛ أن المسافة التي قطعها المتسلقون للوصول إلى البركة، تستغرق نحو ثلاث ساعات مشياً على الأقدام للوصول إلى قمة الجبل والتمتع بالمناظر الجميلة والثلوج التي بدأت تذوب وتصب في البركة التي هي أيضا يبدأ سطحها بالذوبان.

ويشير عضو فريق التسلق؛ أن الفرق الخاصة بالتسلق بدأت بالتوجه إليها (البركة) وعادة ما يبيت أعضاء هذه الفرق ليلة هناك، حيث الأجواء مازالت باردة تصل في الليل الى ما دون الصفر المئوي.