"مترو" يرفض قرار الإدارة الذاتية في سوريا بإغلاق مكتب تلفزيون كوردي

شفق نيوز/ أعرب مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الاثنين، عن استيائه من قيام الإدارة الذاتية في سوريا بإغلاق مكتب فضائية كوردستان 24 في مناطقها، مطالباً الادارة الذاتية بالتراجع عن قرارها هذا واعادة فتح مكتب القناة فورا.

ودعا مركز ميترو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى عدم استغلال حجة "عدم المهنية" كمسوغ لممارسة العنف او قرار اغلاق القنوات، واحترام حرية العمل الصحفي.

وشدد على انه لا يجوز انتهاك حرية العمل الصحفي تحت اي مسوغ او اي مبرر، الا بأمر قضائي واضح وشفاف ومستقل بعيدا عن الضغوطات السياسية والحزبية.

وكانت مؤسسة كوردستان 24، قد اعلنت في بيان ان "الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، قد قررت يوم أمس الأحد، غلق مكتب كوردستان24 في غرب كوردستان (روجافا)، في الوقت الذي دأبت فيه كوردستان24 من خلال مكاتبها ومراسليها وفرقها الصحفية على نقل صوت ذلك الجزء من كوردستان إلى العالم، كذلك تعاطت مع الأحداث والمستجدات بحياد ومهنية، ولم تنتهك قواعد وقوانين العمل الصحفي".

وتأسس مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ات، في آب 2009، بجهود مجموعة من الصحفيين/ات و المدافعين/ات عن حقوق الانسان، وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) الامريكية، بهدف مراقبة حرية الصحافة والصحفيين والدفاع عنهم وحمايتهم في اقليم كوردستان.