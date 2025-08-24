"مترو": مصير قناة زووم مجهول والقلق يساور 200 من كوادرها

شفق نيوز- السليمانية

رفض مركز "مترو" للدفاع عن الصحفيين، يوم الأحد، "استيلاء" قوة مسلحة على مكتب قناة "زووم" الفضائية التابعة لحزب جبهة الشعب الذي يقوده لاهور شيخ جنكي، مطالباً رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بإصدار أوامر لقواته بإخلاء المبنى وتسليمه لإدارة القناة.

وجاء في بيان للمركز ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد قيام قوة مسلحة بالسيطرة على قناة زووم، أصبح مصير القناة وموظفيها يواجه عدة احتمالات، أقواها تكرار السلوك الذي تم التعامل به في العام 2021 مع قناة iPLUS".

وأشار المركز إلى أنه "بعد الاشتباكات الدامية فجر 22 آب/ أغسطس الجاري في مدينة السليمانية، والسيطرة على مقر جبهة الشعب ومنزل لاهور شيخ جنكي، داهمت قوة أمنية مكتب قناة زووم، وقامت بمصادرة معداتها الخاصة بالبث وعدد من الأجهزة الأخرى (عددها ونوعها غير معروف بدقة) ونقلتها بسيارات حمل، وما تزال القوة موجودة داخل المكتب الكائن في مشروع دروازه سيتي السكني".

ولفت إلى أنه "قبل سيطرة القوات على المكتب، تلقت إدارة القناة رسالة تفيد بقدوم قوات مسلحة إلى القناة"، مبيناً أن "موظفي زووم كانوا خارج المبنى قبل وصول القوة المسلحة".

ونقل المركز عن مدير قناة "زووم" هيمن محمود مطالبته القوة المسلحة بإخلاء المبنى وإعادة معدات القناة.

جدير بالذكر أن قناة "زووم" حصلت في شباط/ فبراير 2022، على ترخيص من هيئة الإعلام والاتصالات الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وفي 29 آب/ أغسطس من العام نفسه، عرّفت عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 25 حزيران/ يونيو 2024، بدأت القناة بثها من مكابتها في السليمانية وأربيل وبغداد، ويعمل بها 200 موظف. واستمر بثها حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم 22 آب/ أغسطس الجاري.

وسبق وأن كانت قناة "iPLUS" تتلقى دعماً مالياً من لاهور شيخ جنكي، إلا أنه في مساء 13 تموز/ يوليو 2021، داهمت قوة أمنية القناة وصادرت مبناها ومعداتها.

وفي اليوم التالي، وضعت قناة "iPLUS" تحت إدارة المكتب الصحفي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وعُلّق شعار تلفزيون شعب كوردستان على المبنى.

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بدأت قناة جديدة "القناة 8" البث داخل مبنى "iPLUS" معتمدة على جزء كبير من معداتها وكادرها، تحت شعار "أنتم تستحقون الحقيقة".

وعبر بيان مركز "مترو" عن رفض التعامل مع قناة "Zoom TV" والاستيلاء على مكتبها بالقوة، داعياً رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى إصدار أوامر للقوات بإخلاء المبنى وتسليمه لإدارة القناة.