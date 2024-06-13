"مترو": قوة أمنية تقمع تجمعاً احتجاجياً سلمياً في السليمانية

شفق نيوز/ ندد مركز "مترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، اليوم الخميس، سلوك القوات الامنية في السليمانية بحق مراسلي وسائل الإعلام والمشاركين في تجمع احتجاجي لفريق (احموا جبل كويزة)، معتبرا ذلك السلوك "مخالفة" لقوانين تنظيم التظاهرات والصحافة.

وكان من المقرر أن يقيم فريق (Protect Goyzha) المكون من مجموعة من الناشطين المدنيين والصحفيين، نشاطا جماهيريا احتجاجيا في السليمانية، الخميس، لوقف التجاوزات البيئية التي تمارسها الشركات على البيئة الطبيعية للجبل.

وعندما وصل النشطاء أمام المشروع، منعتهم قوات الأمن، وقامت بالعنف الجسدي ضدهم، وصادرت الهواتف المحمولة لبعض الصحفيين والناشطين وحذفت صورهم. ولم يسمحوا للقنوات الإعلامية NRT، KNN، Zoom، MIC بتغطية الحدث، وفقا للمركز.

وذكر "مترو" في بيان اليوم، إنه "لم تتوقف القوات الأمنية عند هذا الحد، إذ قامت قوة بمراقبة سيارات الناشطين حتى وصولها إلى حديقة (آزادي)، حيث عقد المشاركون ومنظمو الفعالية مؤتمرا صحفيا".

وقال مراسل قناة KNN، بهار عبد الكريم، لـ"ميترو"، إن عدداً كبيراً من قوات الأمن الملثمين والمسلحين كانوا هناك: “لقد أخذوا هواتفنا النقالة ووضعوها في سياراتهم”، وأضاف "أنهم هددوا باستدعائي إلى قوات الأمن إذا نشرت أي فيديو. "

وبحسب شهود عيان، هاجمت القوات ناشطين اثنين، وأصابتهما وسقطت على الأرض.

وبعد ساعتين من انتظار الصحفيين وتفريق النشطاء أعادوا أمتعتهم.

وأدان مركز "مترو" تصرفات القوات الامنية في السليمانية ضد مراسلي وسائل الإعلام والمشاركين في فعاليات فريق (احموا جبل كويزة) وضد حرية التظاهر السلمي وحرية الصحفيين.

وبحسب قانون تنظيم التظاهرات في إقليم كوردستان، فإن واجب القوات الأمنية هو حماية المشاركين في التظاهرات والتجمعات السلمية، وليس قمعهم.

ووفقا لقانون الصحافة، يحق للصحفيين تغطية الأنشطة العامة ولا يجوز منعهم.