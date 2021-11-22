"مترو": العنف ضد الطلبة المحتجين يخلق الفوضى بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعتبر مركز "مترو" للدفاع عن حرية الصحفيين، مساء يوم الاثنين، بان العودة الى ظاهرة العنف ضد الاعلاميين والمتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان هو ما يخلق الفوضى وليس التظاهر السلمي للطلبة الجامعيين.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "معظم مدن اقليم كوردستان شهدت اليوم الاثنين، تجمعات للطلبة المحتجين في الجامعات والمعاهد للمطالبة بالحد الادنى من حقوقهم".

واضاف انه "في هذا الاطار تجمع عدد من الطلبة امام جامعة السليمانية وقاموا بغلق الشارع الرئيسي وطالبوا بمخصصاتهم المالية، وعلى الرغم من انهم لم يتلقوا اية تطمينات رسمية للاستجابة لمطالبهم، الا ان القوات الامنية استعملت العصي الكهربائية والغاز المسيل للدموع ضدهم مما تسبب بالحاق الاذى بعدد من الاعلاميين والطلبة المتظاهرين".

واشار المركز الى ان ممثله داخل الاحتجاجات "اكد انه نتيجة لاستعمال الغاز المسيل للدموع والمسدس الكهربائي جرح عدد من المتظاهرين اضافة الى الحاق الاذى بفرق قنوات فضائية كوردية، او انها منعت من تغطية الحدث".

وعبر مركز ميترو عن رفضه "لجميع مظاهر العنف ونعتقد ان عودة ظهور العنف ضد الاعلاميين والمتظاهرين من قبل القوات الامنية هو من يتسبب بالفوضى، وليس التظاهر المدني السلمي الذي يقوم به طلبة الجامعات للمطالبة بالحد الادنى من حقوقهم".

وتظاهر صباح اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، طلبة الكليات والمعاهد في السليمانية وإدارة گرميان وحلبجة ورانية وإدارة رابرين، للمطالبة بصرف وتحسين المنح المقدمة لهم، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ومساء اليوم صعّد طلبة جامعة السليمانية في اقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، من وتيرة احتجاجهم حيث قاموا بقطع طريق خارجي حيوي، في وقت يواصل فيه زملاؤهم الاعتصام أمام الجامعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الطلبة المحتجين قاموا بقطع الطريق الرابط بين مدينة السليمانية وقضاء جمجمال، فيما يستمر زملائهم بالاعتصام أمام جامعة السليمانية.

ولاحقاً امتدت التظاهرات ليشارك طلبة جامعة كرميان في إقليم كوردستان، باحتجاجات زملائهم في جامعة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن طلبة جامعة كرميان نظموا تظاهرة مساء اليوم لمساندة زملائهم في السليمانية.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أفاد مصدر محلي، بقطع الماء عن طلبة الأقسام الداخلية في جامعة السليمانية بعد موجة الاحتجاجات التي مرت بها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.