متحدث حكومة كوردستان: هل لدى أحدهم قائمة بالميليشيات التي تهاجم الإقليم؟

شفق نيوز/ ردّ المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان ‏بيشوا هوراماني، يوم الإثنين، بتهكم حول كثرة المطالبات من مسؤولي بغداد عن عدد موظفي الاقليم ورواتبهم، وقال هل لديهم قائمة بالميليشيات التي تهاجم الإقليم؟.

وجاء في بيان لهوراماني ورد لوكالة شفق نيوز، "منذ افتعال المشاكل، حول رواتب موظفي إقليم كوردستان، هنالك مواضيع جديدة يتم وضعها أمام حكومة إقليم كوردستان، شرطاً لإرسال رواتب وحقوق الشعب، بينما قدمنا كل شيء بوضوح إلى الحكومة الاتحادية!،، ‏"ولكن السؤال الذي يخطر في البال هنا! وهل هذا النوع من الشفافية والوضوح، الذي يريدونه منا، متوفر من جانبهم؟".

واورد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان اخباراً عن فساد برواتب موظفي حكومة بغداد،

ونقل عن قناة الجزيرة، قولها، إن "20٪ من رواتب العراق تذهب إلى موظفين وهميين بأجر، أي نحو 10 مليارات دولار سنويا، وهو أكثر من رواتب جميع رواتب إقليم كوردستان، كما نقل عن قناة الحرة ان "300 مليار دولار في العراق للمشاريع والرواتب الوهمية".

ونقل ايضا عن وكالة بغداد اليوم خبراً بعنوان "في قائمة المتقاعدين العراقيين هناك 22 ألف موظف وهمي إجمالي رواتبهم 800 مليار دينار، من خزينة الدولة".

وتابع "عام 2014، اعترفت الحكومة العراقية بأن 50 ألف جندي عراقي وهمي يتلقون رواتبهم من الخزينة العراقية"، مضيفاً، "هل لدى أي شخص قائمة بالميليشيات التي تهاجم إقليم كوردستان؟".

وزاد "إذا كان الأمر يتعلق بالفساد، فيجب تعليق رواتب الموظفين في جميع المحافظات العراقية.