مبعوث ترمب: يجب إبعاد إقليم كوردستان والعراق عن الحرب وحمايتهما

شفق نيوز- أربيل

شدد توم باراك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على ضرورة إبعاد إقليم كوردستان والعراق عن الحرب الدائرة في المنطقة وحمايتهما، وذلك في ظل الهجمات والاعتداءات "غير المبررة" التي تشنها بعض القوى الخارجة عن القانون ضد الإقليم.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وتوم باراك، الذي نقل تحيات وتقدير الرئيس ترمب إلى بارزاني، معرباً عن شكره لدوره الذي أدار دائماً بحكمة سياسة المنطقة وحماية أمنها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال مبعوث ترمب، بحسب البيان، إن الولايات المتحدة تنظر دائماً إلى إقليم كوردستان كحليف وصديق، وستواصل تنسيقها معه، مشدداً على أن إقليم كوردستان والعراق يمثلان مكانة هامة في المنطقة بالنسبة لأميركا.

وأكد باراك، أن الولايات المتحدة ستساعد في حل المشكلات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية في ظل الظروف المعقدة الحالية التي تمر بها المنطقة، بما يصب في مصلحة الجانبين في كافة المجالات.

من جانبه، شكر مسعود بارزاني الرئيس ترمب، وأعرب عن تقديره واحترامه له، كما شكر توم باراك على دوره المؤثر.

وأكد بارزاني، أن إقليم كوردستان يتطلع دائماً إلى الاستقرار والهدوء لكامل المنطقة، وأن شعب كوردستان يؤمن دائماً بالديمقراطية والتعايش والحوار، مردفاً: "أننا كنا دائماً جزءاً من الحل، ولم نكن ولن نكون يوماً جزءاً من أي مشكلة أو توتر".