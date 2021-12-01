مبعوث بوتين: روسيا ترى في مسعود بارزاني قائداً للأمة الكوردية

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، استعداد حكومته للمضي في تعزيز العلاقات مع روسيا، فيما أشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الدور البارز للرئيس مسعود بارزاني، مؤكداً أن بلاده تراه "قائداً للأمة الكوردية".

وقال اعلام الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وفداً روسياً رفيعاً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأضاف البيان، أنه جرى أثناء اللقاء التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.

ونقل المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية تحيات القيادة الروسية لرئيس الحكومة، وأشار إلى الدور البارز للرئيس مسعود بارزاني والذي تراه روسيا قائداً للأمة الكوردية، كذلك لفت إلى المكانة المهمة لإقليم كوردستان وأواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين بلاده والإقليم، وأكد على الأخذ بنظر الاعتبار تصورات حكومة إقليم كوردستان بشأن المتغيرات والتطورات في الإقليم والمنطقة.

وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد إقليم كوردستان للمضي قدماً في تعزيز العلاقات مع روسيا على الصعد كافة، ولا سيما توسيع آفاق التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي جانب آخر من اللقاء، تناول الجانبان الوضع في سوريا بالإضافة إلى القضية الكوردية في المنطقة، فيما شدد رئيس الحكومة على أهمية إيجاد خريطة طريق سياسية لحل القضية الكوردية في سوريا، على أن تكون بعيدة عن التسلط والتفرد وتمثل جميع الأطراف الكوردية في سوريا.