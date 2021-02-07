مبتكر القلب الصناعي الطبيب الكوردي آزاد النجار بضيافة مسرور بارزاني

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، الطبيب الكوردي المقيم في السويد آزاد النجار الذي يعود له الفضل في العديد من الابتكارات الطبية ولا سيما القلب الصناعي.

وخلال اللقاء، ثمّن رئيس الحكومة جهود النجار في اختراعاته وابتكاراته الطبية، وأشار في بيان حكومي، إلى أنه "من المفخرة أن يحصل طبيب كوردي على مكانة مهمة على مستوى العالم كما حققها النجار نتيجة ابتكاراته في مجال الطب، متمنياً له النجاح في مهامه خدمةً للإنسانية".

هذا وأبدى الطبيب استعداده لتقديم كل ما في وسعه لخدمة كوردستان وخصوصاً في القطاع الصحي وتطوير الابتكارات الطبية.