"مبادرة انسانية".. وجبات غذاء يومية للعمال في أربيل (صور)

شفق نيوز/ شرعت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع مؤسسة الحدباء للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، بافتتاح جناح جديد لتوزيع وجبات الغذاء للعمال في طريق أربيل - مخمور، مقابل جامع الشهيد خضر سوارة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الوجبات تُوزع بشكل يومي من الساعة 4:30 فجراً حتى 6:30 صباحاً، حيث يستفيد منها أكثر من 500 شخص يومياً.

من جهته، أشار محافظ أربيل أوميد خوشناو إلى أن هذا المطعم يُعد الثاني خلال عامين، حيث تم افتتاح الأول في وسط مدينة أربيل قرب القلعة التاريخية. وأضاف أنه يتم افتتاح هذا الجناح الثاني لتوزيع وجبات الطعام للعمال مجاناً.

كما أشار خوشناو في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى وجود خطة لتوزيع الطعام بشكل متنقل في وسط مدينة أربيل، في الأماكن التي تشهد كثافة من الناس الفقراء والعمال.

وأوضح أن هذه المبادرة تعتمد على المساعدات الإنسانية، وذلك بالتعاون بين المؤسسات الخيرية البارزانية ومؤسسة الحدباء للتنمية المستدامة.