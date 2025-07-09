مبادرات وآلاف الشباب.. روانگە تطلق مشروع "مهاراتي" في دهوك

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة روانگە، يوم الأربعاء، عن تنفيذها مشروع "مهاراتي"، لتمكين الجيل المقبل في محافظة دهوك، وذلك بدعم من منظمة اليونيسف، وبالتنسيق مع المديرية العامة للشباب في حكومة إقليم كوردستان.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يشمل تنفيذ أنشطة متعددة في ثلاث أقضية ضمن محافظة دهوك، وهي مركز المدينة، سميل، وشيخان".

وأضافت "يركز المشروع على تنظيم دورات تدريبية للشباب، وتأهيل مراكز النشاطات الشبابية، وإنشاء مختبرات للابتكار في كل قضاء، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم مالي للشباب الطموح وأصحاب المبادرات".

وتابعت "في المرحلة الأولى من المشروع، سيشارك 600 شاب وشابة في تدريبات خاصة بمهارات الحياة، ومن خلال عملية اختيار تستند إلى الكفاءة، سيتم اختيار 54 متدربًا ليصبحوا مدرّبين مبتدئين، حيث يتولى كل مدرّب تدريب 10 مشاركين جدد، وبهذا، سيصل إجمالي عدد المستفيدين من التدريب إلى 1,140 شابًا وشابة في الأقضية الثلاثة".

وأوضحت "أما المرحلة الثانية، فتركز على تطوير وتأهيل مراكز النشاطات الشبابية في الأقضية المستهدفة، إلى جانب تأسيس مختبرات ابتكار داخل كل مركز. وستكون هذه المختبرات منصات حيوية لتعزيز مهارات الشباب ودعم أفكارهم المرتبطة بسوق العمل وقطاعات الاقتصاد الرقمي والاجتماعي".

وأكملت "في المرحلة الثالثة، سيتم تقديم دعم مالي لـ36 مبادرة يقودها شباب، في مجالات الاستدامة البيئية، ريادة الأعمال الاجتماعية، والابتكار الرقمي. وتهدف هذه المبادرات إلى خلق مساحات وفرص جديدة للنمو، وكسر الحواجز التقليدية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل مباشرة لـ30 شابًا وشابة في المجالات المذكورة".