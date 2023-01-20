مباحثات نفطية وبغدادية- أربيلية بين مسرور بارزاني وهوكستين

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 20 كانون الثاني (يناير) 2023، اتصالاً هاتفياً من المنسق الرئاسي الأمريكي للبنية التحتية وأمن الطاقة آموس هوكستين.

وخلال المكالمة الهاتفية، أشار رئيس الحكومة إلى زيارته الأخيرة لبغداد في 11 كانون الثاني، ولقائه مع رئيس الوزراء الاتحادي، وتأكيده على استعداد حكومة إقليم كوردستان للحل الدستوري للمشاكل، ولا سيّما الجهود الرامية لإعداد قانون النفط والغاز الاتحادي وفقاً للدستور.

وبهذا الصدد، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أنه لحين إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي، ستواصل حكومة إقليم كوردستان التنسيق والتعاون مع بغداد للاستمرار في إنتاج وتعزيز قطاع الطاقة في الإقليم.

وقدم المنسق الرئاسي الامريكي إيجازاً عن زيارتهم في الأيام القليلة الماضية إلى بغداد وأربيل. واتفق الجانبان على أهمية تذليل العوائق أمام تطوير قطاع الطاقة.

وفي جانب آخر من المحادثات، بحث الجانبان سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، كذلك شهدت المناقشات تأكيداً متبادلاً على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار والطاقة في إقليم كوردستان والعراق.