مباحثات أمنية - عسكرية بين إقليم كوردستان والتحالف الدولي

شفق نيوز/ أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مباحثات "أمنية وعسكرية" مع نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال أندرو غارنر.

وقال بيان صدر عن رئاسة حكومة الاقليم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مسرور بارزاني استقبل، اليوم، الجنرال أندرو غارنر، مبينا أنه جرى بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، والتصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش، بالإضافة إلى مناقشة أهمية حماية سيادة وأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وعرض نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا إيجازاً عن مهمة قوات التحالف الدولي وأنشطتها في كل من العراق وسوريا، كذلك جدد التزام التحالف الدولي بمواصلة دعم إقليم كوردستان ومساندته، بحسب البيان.

واشار البيان إلى أن رئيس الحكومة سلط الضوء على آخر الخطوات والمستجدات فيما يتعلق بمسار الإصلاحات وتوحيد قوات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة، كما شدد على ضرورة تحقيق النجاح في العملية باعتبارها جزءاً مهماً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وفي جزء آخر من اللقاء، جرى التطرق إلى الحاجة الماسة لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم