مباحثات كوردستانية - ايرانية لتطوير إنتاج الإقليم المحلي والتحول من الاستهلاك إلى التصدير

شفق نيوز/ أفاد رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان مصطفى عبد الرحمن، يوم الإثنين، بعقد لقاءات ومباحثات مع وفد تجاري رفيع المستوى من محافظة همدان الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الإنتاج المحلي في الإقليم.

وأشار عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إلى أن "الوفد يضم مجموعة من التجار والمستثمرين، بعضهم يمتلك علاقات اقتصادية سابقة مع الإقليم، فيما يسعى الآخرون إلى توسيع أفق التعاون التجاري".

وأضاف، أن "من بين أهدافنا الأساسية، تشجيع المستثمرين على جلب معاملهم الإنتاجية إلى كوردستان، لتحويل الإقليم من منطقة مستهلكة إلى منطقة منتجة ومصدرة".

كما أعلن رئيس الاتحاد عن تجديد اتفاقية التعاون التجاري الموقعة سابقاً مع غرفة تعاون همدان، مشيراً إلى أن "بعض المصانع المحلية في كوردستان حققت نتائج إيجابية، مثل مصانع إنتاج الأسمنت والحديد الصلب، التي تجاوزت الاكتفاء المحلي وبدأت بالتصدير إلى محافظات عراقية أخرى".

وأوضح أن "إنتاج الأسمنت والحديد الصلب في السليمانية يغطي الاحتياجات المحلية بالكامل، بينما وصل إنتاج الحليب ومشتقاته إلى تغطية 50% من الطلب المحلي".

وتطرق عبد الرحمن إلى التحديات التي تواجه المنتجات الكوردستانية في تصديرها إلى المحافظات الاتحادية العراقية، خاصة الإجراءات المتبعة عند السيطرات ومداخل المحافظات. لكنه أكد استمرار الجهود لتجاوز هذه العقبات".

وفي ختام حديثه، شدد على أهمية المرحلة الحالية في زيادة عدد المصانع المحلية، مشيراً إلى أن التعاون مع وفد همدان الإيراني يشكل خطوة هامة لدعم هذه الجهود وتعزيز الإنتاج المحلي.

و يأتي هذا الإعلان في إطار مساعي إقليم كوردستان لتحقيق نهضة صناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط اهتمام متزايد بجذب الاستثمارات وتطوير قطاعات الإنتاج. وتمثل الاتفاقيات التجارية مع الوفود الأجنبية، مثل وفد محافظة همدان الإيرانية، خطوة حيوية نحو تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الصناعات المحلية من حيث التسويق والتصدير.