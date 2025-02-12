مباحثات كوردستانية تركية حول ربط العراق وأوروبا بالسكك الحديدية

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، عن عقده اجتماعاً مع وزير المالية التركية محمد شيمشك، على هامش مشاركته في ثاني أيام القمة العالمية للحكومات في دبي.

وخلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية التركية، خاصة في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بما يعود بالفائدة على الطرفين.

كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة باستئناف عملية تصدير نفط الإقليم في أقرب وقت ممكن.

وتطرقت المباحثات أيضًا إلى مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، الذي يهدف إلى ربط الدول الخليجية والعراق وإقليم كوردستان بتركيا، ومنها إلى الدول الأوروبية عبر شبكة من السكك الحديدية.

واتفق الطرفان على ضرورة ضمان مشاركة فاعلة لإقليم كوردستان في هذا المشروع الحيوي.

كما التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، في مدينة دبي، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، تم تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية توطيد أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان والإمارات في شتى المجالات.