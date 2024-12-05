مباحثات كوردستانية تركية حول التطورات في سوريا

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، التطورات في سوريا مع سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، جرى خلال الاجتماع الذي حضره القنصل العام التركي في إقليم كوردستان إرمان توبجو، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وقدّم السفير التركي التهاني بنجاح انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة، وانعقاد أولى جلساته. واتفق الجانبان على ضرورة الإسراع في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

كذلك سلّط الاجتماع الضوء على الحروب والأزمات التي تشهدها سوريا، مع التأكيد على الحاجة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.