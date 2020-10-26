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مباحثات عسكرية بين حكومة إقليم كوردستان والتحالف الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-26T12:20:27+0000
مباحثات عسكرية بين حكومة إقليم كوردستان والتحالف الدولي

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وفداً من قوات التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كيفن كوبسي.

وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي.

كذلك تم التشديد على مواصلة تدريب وتقديم الدعم لقوات البيشمركة لمواجهة تهديدات إرهابيي داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى، وحماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان.

 

 


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