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مباحثات سياسية واقتصادية بين رئيس إقليم كوردستان والسفير التركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-10T12:03:38+0000
مباحثات سياسية واقتصادية بين رئيس إقليم كوردستان والسفير التركي

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الإثنين، مع السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي في أربيل.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه جرى خلال اللقاء التباحث حول علاقات العراق وإقليم كوردستان مع تركيا لاسيما في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري والتعاون اضافة الى آخر تطورات العملية السياسية والانتخابات البرلمانية وجهود تشكيل حكومة اتحادية جديدة.

واكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الاستقرار في العراق لما له من تأثير مهم على السلام في المنطقة، وكذلك التركيز على المفاوضات كسبيل لحل المشاكل والخلافات العالقة".

وكان التباحث حول آخر الأحداث والتطورات في المنطقة محاور أخرى في الاجتماع.

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