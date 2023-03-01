مباحثات سياسية بين رئيس اقليم كوردستان والعبادي

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس تحالف النصر رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الأوضاع السياسية للعراق، والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية، والحوار بين أربيل وبغداد في سبيل التوصل لحل لمشاكلهما العالقة، والتحديات التي تواجه العراق.

وبحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان،: اتفقت آراء الجانبين بشأن أهمية تهيئة الأجواء المناسبة ومواصلة الحوار بين أربيل وبغداد واستمرار تبادل الزيارات بين وفود الجانبين لغرض حل الخلافات القائمة بينهما على أساس الدستور، وأكد الجانبان على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين القوى العراقية لحماية الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.

علاقات العراق مع الدول المجاورة وأوضاع المنطقة بصورة عامة شكلت محوراً آخر للقاء.