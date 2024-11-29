مباحثات تشكيل الحكومة.. الحزبان الكورديان الرئيسيان يجتمعان في السليمانية

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد الحزبان الرئيسيان في اقليم كوردستان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اجتماعا يوم غد السبت حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان وفدا من الحزب الديمقراطي سيزور محافظة السليمانية يوم غد السبت ويعقد اجتماعا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وذلك في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في منطقة دباشان.

واضاف ان "هدف الزيارة هو بحث مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان".