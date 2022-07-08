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ماء أربيل: أنبوب الإفراز الثالث يستغرق 48 ساعة لإعادته إلى الخدمة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-08T11:15:20+0000
ماء أربيل: أنبوب الإفراز الثالث يستغرق 48 ساعة لإعادته إلى الخدمة

شفق نيوز / أكدت مديرية الماء في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن كسر الأنبوب الناقل بمشروع ماء الأفراز الثالث يستغرق 48 ساعة لغرض إعادته إلى الخدمة.

وقال مدير ماء أربيل، هيوا عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "كسر أنبوب ماء الافراز الثالث، لم يكن لأسباب خارجية، بل بسبب الضغط عليه، إلى جانب أن نوعية هذا الأنبوب لا تناسب هذا الضغط الحاصل عليه، وتم التوجيه بتغيير نوعية الأنبوب وإصلاحه بأسرع وقت ممكن".

وأضاف عبد الرزاق، أن "كسر الأنبوب سيتسبب بقطع الماء عن 40 حياً سكنياً في أربيل، لأن هذا المشروع استراتيجي والشريان الرئيسي لمدينة أربيل"، مشيرا الى ان "إصلاحه يتطلب 24 ساعة، إضافة إلى 24 ساعة أخرى لملء الخزانات".

وحدث كسر في أنبوب نقل مياه الإفراز الثالث في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.

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