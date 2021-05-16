ما حقيقة هروب "المحتال الكبير" من سجون إقليم كوردستان؟ .. السلطات تجيب

شفق نيوز/ نفت مديرية الشرطة في إدارة منطقة "رابرين" التابعة لإقليم كوردستان يوم الأحد الشائعات التي انتشرت حول هروب المحتال الكبير سليمان هلشويي من السجن الذي يقبع فيه.

وقالت المديرية في بيان اليوم، أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أنباء - ولأغراض خاصة - تزعم هروب هلشويي، مبينة أن هذه الأنباء بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وأضاف البيان أن سليمان هلشويي ووفقا لقرار القاضي والمادة 456 من قانون العقوبات العراقي تم توقيفه، وأنه الآن يقبع في حبس وترحيل "رابرين" ووضعه الصحي جيد جدا، مؤكدا التحقيقات ماتزال جارية معه.

وشددت مديرية الشرطة أنها "سترفع دعاوى قانونية ضد أصحاب الصفحات والحسابات التي تنشر أخبارا كاذبة لأغراض معينة، معللا أن ن"شر مثل هذه الأخبار الكاذبة سيكون له تأثير سلبي على الحالة النفسية للمواطنين، خاصة أولئك الذين تعاملوا مع سليمان هلشويي وقدموا شكاوى ضده".

وكانت شرطة رابرين قد اعلنت نهاية العام 2020 عن القاء القبض على شخص متهم بالاحتيال يُدعى سليمان هلشويي في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر قضائية، فأن الشخص المعني اسمه سليمان هلشويي وانه سبب الكثير من الاضرار لأصحاب الاموال والتجار.