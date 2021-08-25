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ما حقيقة رسوب وزير في حكومة إقليم كوردستان بالامتحانات النهائية لمرحلة الإعدادية؟

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T05:40:05+0000
ما حقيقة رسوب وزير في حكومة إقليم كوردستان بالامتحانات النهائية لمرحلة الإعدادية؟

شفق نيوز/ نفى وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان عبدالله الحاج محمود يوم الأربعاء مشاركته في الامتحانات التي جرت مؤخراً لمرحلة الـ12 الثانوية (السادس الاعدادي) ورسوبه بالمواد الدراسية.

وكانت مواقع الكترونية، وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت انباء تفيد برسوب الحاج محمد خلال خضوعه للامتحانات النهائية لمرحلة الـ12 الثانوية.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، إنه "لم يتسنَ له في الماضي إكمال دراسته في الوقت المحدد لها لأنه كان مقاتلاً في صفوف قوات البيشمركة لذلك فهو يدرسُ حالياً في المرحلة الـ12 الثانوية للفرع الأدبي كأي طالبٍ في إقليم كوردستان".

وتابع بالقول "فيما يتعلق بالأخبار المنشورة على صفحات التواصل الإجتماعي، والمواقع الإلكترونية حول تعليمي ودرجاتي فهي أبعد ما تكون عن الحقيقة".

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